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Межбанк: гривна укрепляется

Межбанк: гривна укрепляется

В этот вторник на поведение валютного рынка повлияют три основных фактора:
Проведение нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Нерезиденты еще вчера продавали валюту, чтобы иметь гривну для покупки украинских ОВГЗ и продолжат это делать сегодня. Это увеличивает предложение валюты на рынке и играет на укрепление нацвалюты. Основная часть выкупленного Нацбанком вчера доллара (купил по нашим данным не менее 40 млн долларов в два захода в “анонимном” формате) была именно нерезидентская;

Понижение ликвидности в банковской системе. Коррсчета банков упали сразу почти на 4,6 млрд гривен – до 50,4 млрд. Уменьшение гривневого навеса над валютным межбанком сокращает возможности спекулятивной игры “на повышение” и оставляет для спекулянтов только формат работы “в две стороны”. Дефицит гривны также делает более сговорчивыми экспортеров при продаже их валютной выручки и снижает возможности покупателей по скупке валюты (у импортеров также нет свободной гривны). Это также ведет к падению котировок;

Мы прогнозируем рост активности на рынке за счет фактора проведения аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Объем операций на торгах будет в пределах до 430 млн долларов при заключении до 640 сделок, а коридор по доллару переместится ниже – к уровням 26,00-26,22 грн.

При наличии излишка предложения доллара на торгах мы опять увидим “анонимные” выходы НБУ со скупкой доллара для пополнения ЗВР.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,12/ 25,15
евро – 29,16 / 29,19
российский рубль – 0,404 / 0,405

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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