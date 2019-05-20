Заработок на недвижимости: какое жилье покупать

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Чтобы сохранить деньги, лучше инвестировать в рынок недвижимости. Речь идет в частности о квартирах на первичном рынке. За 10 лет такое жилье не потеряет ни в цене, ни в качестве, рассказал руководитель профессионального клуба застройщиков Руслан Земляной.
“Жилье выгоднее покупать на стадии строительства. На начальных этапах застройщики всегда предлагают более низкую цену. Можно сэкономить 15-20% от реальной стоимости квартиры. Также цена зависит от компании, объектов, локации и конкуренции. В то же время важным является фактор надежности компании. Чтобы не потерять деньги, тщательно проверяйте застройщиков”, – говорит эксперт.
По его словам, внимание надо обращать на показатель ликвидности – сколько времени понадобится владельцу имущества, чтобы продать жилье и вернуть свои деньги.
“На вторичном рынке за последние годы ликвидность недвижимости существенно снизилась. Чтобы выгодно продать квартиру, понадобится от 3 до 6 месяцев. Если сбыть жилье надо в более сжатые сроки, придется уменьшать цену. Рискуете потерять часть денег”, – объясняет Руслан Земляной.
Чтобы заработать, люди или продают жилье, или сдают его в аренду.
“Купить недвижимость и хранить ее до момента, пока вырастут дети – не выгодно. Тогда просто потеряете свои деньги. Не стоит забывать, что коммунальные тарифы постоянно растут, а налоговая политика меняется”, – говорит эксперт.
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