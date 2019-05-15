Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,21 грн до 26,37 грн (+0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,12/26,15 до 26,18/26,21 (+0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,10/26,38 до 26,13/26,39 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0%, что свидетельствует о стабильной ситуации на наличном секторе валютного рынка.

Показательно, что в понедельник, в первой половине дня гривна укреплялась, причем не межбанке даже сильнее, чем на наличном рынке. Рынок благоприятно отнесся к инаугурации нового президента Владимира Зеленского и к первым озвученным им в новой должности решениям. Включая заявление о роспуске Верховной Рады.

По прогнозу Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного роста доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн”, – отмечает эксперт.