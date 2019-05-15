Tesla может обанкротиться через 10 месяцев - СМИ

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Американский производитель электрокаров Tesla может обанкротиться через 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет.
Об этом стало известно из письма основателя компании Илона Маска к своим подчиненным, пишет “Голос Америки”.
Недавно компания собрала дополнительно 2,7 млрд долларов финансирования, но производство тратит столь большие средства, что этого не хватит и на год, говорится в обращении Маска для работников.
Чтобы предотвратить банкротство, Маск анонсировал инициативу по урезанию расходов: специальные группы экспертов будут искать, где уменьшить расходы, включая запчасти автомобилей, зарплаты и путешествия работников и аренду помещений.
Отдельно каждую статью бюджета будет лично пересматривать сам Маск и новый финансовый директор компании Зак Киркгорн.
Медиа думают, что, сообщив об этом работникам, Маск дал им время на пересмотр бюджетов своих отделов: “Это тяжелые изменения, но это единственный способ для Tesla стать финансово стабильной и достичь успеха в нашей цели – помочь сделать мир экологически устойчивым”.
Один из лидеров движения по производству электрокаров не первые затягивает пояса. В июне прошлого года Tesla уволила 9% работников, в январе – еще 7%.
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