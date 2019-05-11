Какие документы нужны автовладельцам для путешествия за границу

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Наступает пора летних отпусков. Некоторые украинцы захотят поехать за границу на своем собственном автомобиле. Какие нужны для этого документы и нужно ли менять свое удостоверение?
На этот и другие вопросы ответила пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.
Международное водительское удостоверение можно получить в течение пяти дней в любом территориальном сервисном центре МВД. Его срок действия – 3 года.
С украинскими водительскими правами можно путешествовать по Турции и Израилю. Там их признают. Как и еще в 87 странах, которые подписали в 1968 году Венскую конвенцию «О дорожном движении».
На сайтах Региональных сервисных центров МВД есть сервис, который показывает, в каких странах достаточно иметь при себе украинское национальное водительское удостоверение, а в каких нужно еще дополнительно иметь международное водительское удостоверение. Сервис бесплатен и удобен в пользовании.
Управлять автомобилем при наличии международного водительского удостоверения можно только за границей.
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