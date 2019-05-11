Какие документы нужны автовладельцам для путешествия за границу

Наступает пора летних отпусков. Некоторые украинцы захотят поехать за границу на своем собственном автомобиле. Какие нужны для этого документы и нужно ли менять свое удостоверение?

На этот и другие вопросы ответила пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

У автовладельца должен быть документ, подтверждающий личность, страховка, свидетельство о регистрации авто и водительское удостоверение (в том числе и международное). Международные права вам пригодятся в Евросоюзе, в США , в азиатских странах.

Международное водительское удостоверение можно получить в течение пяти дней в любом территориальном сервисном центре МВД. Его срок действия – 3 года.

С украинскими водительскими правами можно путешествовать по Турции и Израилю. Там их признают. Как и еще в 87 странах, которые подписали в 1968 году Венскую конвенцию «О дорожном движении».

Для выезда на автомобиле за границу нужно бессрочные удостоверения водителя (старые советские «книжки» или ламинированные) обменять на пластиковые. Это займет всего несколько часов. Но не забудьте взять с собой соответствующую медицинскую справку.

На сайтах Региональных сервисных центров МВД есть сервис, который показывает, в каких странах достаточно иметь при себе украинское национальное водительское удостоверение, а в каких нужно еще дополнительно иметь международное водительское удостоверение. Сервис бесплатен и удобен в пользовании.

Управлять автомобилем при наличии международного водительского удостоверения можно только за границей.