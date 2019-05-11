Беларусь вновь приостановила транзит нефти в Украину

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» с территории Беларуси в Украину приостановили. Причиной этому стало то, что в Украине заполнили все свободные резервуары загрязненной нефтью из трубопровода.

Об этом сообщает пресс-служба государственного нефтяного концерна Беларуси «Белнефтехим».

Читайте также: Украина и РФ обсудили компенсацию за грязную нефть

«Транзитная прокачка в направлении Украины нестабильна и пока приостановлена ввиду отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе», – говорится в сообщении.

Там отмечают, что возобновление транзита нефти в Украину ожидается в ночь с 19 на 20 мая. В то же время транзит нефти в Польшу не осуществляется.

Также «Белнефтехим» сообщает, что после попадания загрязненной российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси было повреждено оборудование. Так, через месяц после инцидента до сих пор продолжаются ремонтные работы на Мозырском НПЗ.