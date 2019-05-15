В ЕС падает спрос на новые легковые авто

В апреле 2019 года европейский рынок легковых автомобилей продемонстрировал относительно стабильные показатели (-0,4%) – 1 303 787 новых регистраций.

Об этом сообщает Укравтопром.

Спрос в регионе был в основном обусловлен странами Центральной Европы, которые в прошлом месяце показали рост на 4,6%.

Если посмотреть на пять крупнейших рынков ЕС, то Испания (+2,6%), Италия (+1,5%) и Франция (+0,4%) продемонстрировали небольшой рост по сравнению с апрелем 2018 года, но в Великобритании (-4,1%) и Германии (-1,1%) спрос снизился.

Крупнейшм национальным рынком в ЕС в апреле вновь стала Германия, где было реализовано 310 715 новых машин.

Вторую строку рейтинга заняла Франция, жители которой в апреле приобрели 188 196 авто.

Замыкает лидирующую тройку Италия с результатом 174 412 проданных легковых автомобилей.

Европейские производители:

первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 323 832 авто, при этом падение составило 3,7% по сравнению с прошлогодним апрелем.

на втором месте PSA Group с результатом 215 382 проданных автомобиля, что на 1,5% больше показателя годичной давности.

третий результат у RENAULT Group – 143 123 шт. (рост 1,8%).

В целом за первые четыре месяца 2019 года спрос на новые автомобили в Европейском Союзе снизился на 2,6% – всего зарегистрировано 5,3 миллиона единиц. Рынки Германии и Франции оставались почти без изменений, в то время как регистрации снизились в Италии (-4,6%), Испании (-4,5%) и Великобритании (-2,7%) по сравнению с тем же периодом в 2018 году.