0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 29 0

Google отказалась от официальной поддержки Windows 10 на своих хромбуках

Google отказалась от официальной поддержки Windows 10 на своих хромбуках

Около года назад стало известно, что компания Google планирует добавить на свои хромбуки поддержку Windows 10, что даст пользователям возможность официально использовать дуалбут на своих компьютерах от компании Google.

Как сообщает Android Police, Google отказалась от дальнейшего развития кода “Alt OS”, ответственного за функцию дуалбута.

Любопытно, что в августе прошлого года появилась информация о том, что “Project Campfire” активно развивается и почти готов к публичному релизу. Из-за этого сведения об отмене его развития выглядят странно и не совсем понятно, почему Google отказалась от реализации задуманного.

Предполагается, что хранилище хромбуков стало решающим фактором. Windows должна была занимать минимум 40 Гб на хромбуке, что превышает размер целого накопителя подавляющего большинства компьютеров Google. Из-за того, что Chrome OS по своей сути является браузером с приложениями, система не требует большого количества пространства на накопителе. Это позволяет сэкономить на производстве компьютера, но при этом пользователям приходится мириться с устройствами, накопитель которых порой меньше, чем объем оперативной памяти в игровых компьютерах. Много хромбуков поставляются с дисками на 32 или даже 16 Гб. Нечего говорить, что на этих устройствах попросту некуда устанавливать систему Microsoft даже в сжатом виде, сохранив при этом Chrome OS.

About Chromebooks также сообщает, что Google прекратила развитие проекта уже давно. На протяжении всего 2019 года не было никаких подвижек в сторону релиза.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.