Google отказалась от официальной поддержки Windows 10 на своих хромбуках

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Около года назад стало известно, что компания Google планирует добавить на свои хромбуки поддержку Windows 10, что даст пользователям возможность официально использовать дуалбут на своих компьютерах от компании Google.
Как сообщает Android Police, Google отказалась от дальнейшего развития кода “Alt OS”, ответственного за функцию дуалбута.
Любопытно, что в августе прошлого года появилась информация о том, что “Project Campfire” активно развивается и почти готов к публичному релизу. Из-за этого сведения об отмене его развития выглядят странно и не совсем понятно, почему Google отказалась от реализации задуманного.
Предполагается, что хранилище хромбуков стало решающим фактором. Windows должна была занимать минимум 40 Гб на хромбуке, что превышает размер целого накопителя подавляющего большинства компьютеров Google. Из-за того, что Chrome OS по своей сути является браузером с приложениями, система не требует большого количества пространства на накопителе. Это позволяет сэкономить на производстве компьютера, но при этом пользователям приходится мириться с устройствами, накопитель которых порой меньше, чем объем оперативной памяти в игровых компьютерах. Много хромбуков поставляются с дисками на 32 или даже 16 Гб. Нечего говорить, что на этих устройствах попросту некуда устанавливать систему Microsoft даже в сжатом виде, сохранив при этом Chrome OS.
About Chromebooks также сообщает, что Google прекратила развитие проекта уже давно. На протяжении всего 2019 года не было никаких подвижек в сторону релиза.
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