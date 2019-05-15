Сколько украинцев перенесли мобильные номера

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Более 1,6 тысячи украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.
Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 9:00 17 мая перенесено 1639 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, поступило 7347 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
В Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
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