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В Польше открыли украинский бизнес-хаб

В Польше открыли украинский бизнес-хаб

В столице Польши Варшаве открыли украинский деловой центр, который будет предоставлять комплексные услуги украинскому бизнесу, выходящему на польский рынок.

Об этом сообщил президент Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.

“По инициативе ассоциации украинского бизнеса в Польше и при поддержке посольства Украины в Польше мы открываем украинский бизнес-хаб, или украинский деловой центр. Основной целью является предоставление украинским инвесторам, украинскому бизнесу возможность получить в одном месте весь комплекс услуг от регистрации компании и получения юридического адреса до оказания бухгалтерских услуг, налоговых и юридических консультаций, услуг таможенных брокеров, логистических и транспортных компаний, компаний, занимающихся недвижимым имуществом”, — пояснил Романчук.

Известно, что участие в открытии украинского бизнес-хаба приняли участники X международного форума “Дни украинского бизнеса”, который состоялся в Варшаве, украинские дипломаты, представители польского самоуправления.

По материалам Дело
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