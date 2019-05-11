С 2014 года правительство Японии выделило Украине 400 млн долларов

Правительство Японии с 2014 года выделило Украине 400 млн долларов макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко во время пресс-конференции о предоставлении Украине правительством Японии 28,2 млн долларов.

“Мы говорим не только о технической помощи, которая происходит много лет, но и о тех кредитные средствах, той макрофинансовой помощи, которую правительство Японии предоставляет сегодня Украине. Начиная с 2014 года 400 млн было предоставлено как макрофинансовая помощь, это те кредитные средства, которые поступили в бюджет для стабилизации финансового состояния Украины”, – отметил Зубко.

Он добавил, что Украина имеет существенную поддержку правительства Японии по восстановлению мира на Донбассе – важна поддержка целостности территории Украины и инфраструктурных проектов.