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В РФ оценили условия Нафтогаза по транзиту газа

В РФ оценили условия Нафтогаза по транзиту газа

Текущие предложения Нафтогаза Украины по фиксации объемов и сроков будущего транзита российского газа через украинскую ГТС противоречат третьему энергопакету ЕС.

Об этом заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский в четверг, 16 мая.

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По его словам, договориться по газовым контрактам, среди прочего, мешает и несправедливое, по мнению России, решение арбитражного суда в Стокгольме.

“И что самое интересное, предложения, которые мы получаем от наших партнеров по этим консультациям, вообще сам формат этих предложений, о фиксации тех или иных объемов на тот или иной период времени вызывает некое недоумение, поскольку их формат представляется диаметрально противоположным основным идеологическим установкам третьего энергетического пакета ЕС, который требует распределять газотранспортные мощности по результатам соответствующих аукционов, в которых могут участвовать все заинтересованные лица, определяющий по собственному усмотрению, какой объем мощности и на какой срок им нужен”, – сказал Яновский.

По его словам, ни одного такого аукциона на территории Украины никогда еще не объявлялось и непонятно, будет ли объявлено в ближайшее время.

“Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но на приемлемых для нас экономических условиях и в полном соответствии с нормами международного права”, – подчеркнул чиновник.

По материалам Корреспондент.net
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