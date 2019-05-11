В Нафтогазе рассказали, как планируют привлекать средства

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Председатель правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев допускает возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю и рассчитывает, что выход Украины на рынок может состояться в конце мая.
Об этом он заявил на конференции Concorde Capital “Game of thrones: final season?” в Киеве.
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“Этот вопрос будет зависеть от того, насколько успешным будет министерство финансов. У них запланирован выпуск, который должен состояться или в конце мая или в начале июня, и в зависимости от объема, спроса и стоимости этого заимствования мы будем принимать наше решение: идти или не идти”, – пояснил глава “Нафтогаза”.
Он сказал, что сейчас “окно” для размещения еврооблигаций для “Нафтогаза” закрылось.
“Мы параллельно работаем над привлечением средств под наши программы капитальных вложений через такие инструменты, как гарантирование агентством “Синашур” из Китая. Мы подписали меморандум на 1 млрд долларов в начале этого года. Мы уже много работаем с китайскими подрядчиками и надеемся, что часть нашего дефицита мы сможем компенсировать именно по этому направлению”, – рассказал Коболев.
“Мы считаем очень перспективным внутренний рынок облигаций, но, опять же, возможность выхода туда будет понятна ближе к концу лета”, – резюмировал он.
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