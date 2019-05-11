ASUS готовит смартфон с необычным дизайном

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В сети появились кадры нового смартфона ASUS ZenFone 6, который будет оснащен поворотной двойной камерой.
Об этом пишет GizmoChina.
Cмартфон ZenFone 6 оснащен массивным дисплеем, который не имеет выемки. Подбородок устройства немного толще обычного. На тонкой верхней панели телефона можно увидеть динамик.
ZenFone 6 не оснастили камерой для селфи. Дело в том, что датчики основной двойной камеры могут поворачиваться вперед, сдвигая дисплей вниз. Задняя панель телефона оснащена считывателем отпечатков пальцев. Также сзади можно увидеть наименование тайваньской компании. Заднее стекло имеет 3D изогнутый дизайн и градиентную текстуру.
Говорят, что поворотная двухкамерная камера телефона оснащена 48-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX586 и сверхшироким объективом на 13 Мп. Модуль с камерами выполнен из некоего “жидкого металла” (liquid metal), что делает его легким.
Ожидается, что телефон будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который будет поддерживать технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Похоже, что ZenFone 6 будет доступен в черном и серебристо-синем цветах. Нет никаких подтверждений того, будет ли ZenFone 6 и предполагаемый флагманский телефон ZenFone 6Z иметь одинаковый дизайн.
Предполагается, что смартфон будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 × 2340 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9. Экран телефона защищен Gorilla Glass 6. Смартфон будет работать на мобильной платформе Snapdragon 855. Ожидается несколько вариантов памяти: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ для хранения.
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