Инвестбанкир рассказал о причинах роста гривны и большом риске

Росту гривны по отношению к доллару способствует спрос со стороны иностранных инвесторов на украинском гособлигации.

Об этом на конференции “Game of thrones: final season?” в Киеве заявил основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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“Мы видим, что с начала года нерезиденты вернулись на украинский рынок, и то укрепление гривны, которое мы видим сейчас, является следствием именно вот такого повального интереса иностранных инвесторов к украинским бондам”, – пояснил он.

“Учетная ставка НБУ сейчас на уровне 17,5% мотивирует к этому. Пока интерес к украинским бумагам очень высок. Но правда, есть и большие риски, что эти деньги, которые сейчас заходят в Украину, будут выходить из страны в августе-сентябре, и Нацбанк будет вынужден продавать ту валюту, которая накопилась”, – сказал Мазепа.

“У нас растет ВВП – 2-3% в год … Все равно это еще позорно по отношению к тому, как растет весь остальной мир и, тем более, развивающиеся рынки. Однако для Украины многие считают это большим достижением. Немного не согласен с этим, но технически мы видим такую ​​макроэкономическую стабилизацию с точки зрения роста ВВП. И понятное дело, что по-прежнему коммодити и агрокультуры являются драйверами этого роста”, – утверждает инвестбанкир.

“Последние три года усилия Национального банка дали о себе знать. НБУ на деле подтверждает свою приверженность таргетированию инфляции. За последние три года она снизилась до разумных уровней, и в этом году мы идем на 8%, что дает какую-то возможную стабильность для принятия решений, в том числе инвестиционных. И это также оказывает влияние на курс доллара”, – рассказал Мазепа.

“По словам наших коллег, которые вкладывают в развитые рынки, нынешняя ситуация (с 2016 по 2019 годы – ред.) является идеальным базисом для дальнейшего укрепления гривны по отношению к доллару … Впрочем, поживем – увидим”, – резюмировал он.