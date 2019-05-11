Как добиться выплаты алиментов в Украине: советы юриста

В Украине есть два основных механизма получения алиментов с неплательщиков. Первый способ позволяет получить деньги быстрее, второй – добиться большей суммы выплат.

Правовые тонкости взыскания алиментов раскрыл юрист Игорь Степанов.

Читайте также: Алименты на родителей: в Минсоцполитики рассказали, когда нужно платить

По словам эксперта, добиться выплаты алиментов можно добровольно или принудительно.

“В случае добровольного способа я бы всем посоветовал не полагаться на устные договоренности, потому что они часто могут быть нарушены, а заключить материальный договор, который потом облегчит взыскание алиментов через исполнительную надпись нотариуса или через суд. В таком случае суд на судебном заседании назначает алименты, если нет конфликта между отцом и матерью при разводе”, – рассказал Степанов.

Развод, если есть ребенок в семье, всегда проводится через суд.

“Автоматически суд алименты не назначает, нужно определенное заявление. Если была устная договоренность, и отец перестал по каким-то причинам платить алименты, немедленно надо идти в суд, чтобы он формализовал обязанность выплаты алиментов одним из родителей”, – сообщил он.

Как пояснил Степанов, есть два механизма принудительного взыскания алиментов.

“Необходимо подать иск. Это длительный период, но есть шанс назначить алименты в большем размере. В этом случае будут учитываться официальный и неофициальный доход, который будут считать по расходам лица, обязанное платить алименты. Но эти расходы должна доказать женщина, которая обратилась за алиментам… Она должна доказать, что эти расходы не соответствуют официальной части зарплаты, которую показал отец, когда пришел в суд”, – отметил юрист.

По его словам, это долгий путь, но он может привести к более эффективной защите интересов ребенка.

“Есть более простой путь – обратиться в суд, чтобы суд издал приказ. Но здесь уже будет учитываться только официальный заработок или твердая денежная сумма, которая не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума ребенка. Сейчас около 2 тыс. грн прожиточный минимум, это где-то тысяча. Приказ – очень быстро, но очень мало”, – подчеркнул эксперт.

“После получения исполнительного листа от суда необходимо направить его на работу к отцу, чтобы он добровольно выплачивал, или пойти к государственному или частному исполнителю и открыть исполнительное производство, и об этом уже будет заботиться исполнитель судебных решений”, – подытожил Степанов.