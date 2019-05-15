Сколько хлеба можно купить за зарплату и пенсию украинцев

Покупательная способность работающих с начала года упала, а пенсионеров – возросла.

Об этом написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“В декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине составляла 10 573 гривны. В марте 2019-го – 10 237 гривен. Пенсионеры на 1 января 2019-го получали 2648 гривен. На 1 апреля 2019 года – 2943 гривны”, – говорится в сообщении.

Эти выплаты и сравнивали с ценами на январь и апрель 2019-го:

Хлеб пшеничный из муки первого сорта.

На начало года за среднюю зарплату можно было приобрести 596 кг белого хлеба, а на конец апреля – 545 кг.

Пенсионер за свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 148 кг хлеба, а в апреле – 157 кг.

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный.

На начало года за среднюю зарплату можно было приобрести 537 кг черного или серого хлеба, а на конец апреля – 497 кг.

В то же время пенсионер за среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в января 2019 года 134 кг хлеба, а за четыре месяца – 143 кг.

Батон.

На январь 2019 г. за среднестатистическую зарплату можно было приобрести 801 полукилограммовый батон, а в апреле – 742 батона.

Пенсионер за свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в начале года 201 батон, а в апреле – 213.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта.

На начало года за среднюю зарплату человек мог приобрести 421 кг белого хлеба из качественной муки, на конец апреля – лишь 391 кг.

Пенсионер, наоборот, за свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 105 кг хлеба, а в апреле – уже 112 кг.

В итоге:

За среднюю зарплату мы можем приобрести с начала года на 7,5% меньше хлеба. А вот за пенсию по возрасту, которую получает почти три четверти украинцев, наоборот, на 6,3% больше.