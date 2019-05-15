Сколько хлеба можно купить за зарплату и пенсию украинцев

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Покупательная способность работающих с начала года упала, а пенсионеров – возросла.
Об этом написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“В декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине составляла 10 573 гривны. В марте 2019-го – 10 237 гривен. Пенсионеры на 1 января 2019-го получали 2648 гривен. На 1 апреля 2019 года – 2943 гривны”, – говорится в сообщении.
Эти выплаты и сравнивали с ценами на январь и апрель 2019-го:
В итоге:
За среднюю зарплату мы можем приобрести с начала года на 7,5% меньше хлеба. А вот за пенсию по возрасту, которую получает почти три четверти украинцев, наоборот, на 6,3% больше.
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