К 2040 году более половины всех новых авто будут электрическими - Bloomberg

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Электрокары к 2040 году составят более половины от продажи малотоннажных автомобилей, превышая продажи машин на двигателях внутреннего сгорания.
Об этом говорится в прогнозе Bloomberg New Energy Finance (BNEF).
Как отмечается, к тому времени продажи электрокаров составят 57% от глобального сбыта легковых автомобилей, а электрических автобусов – 81%.
Что касается электрических грузовиков, объем продаж ограничится лишь 19% в 2040 году.
“Наши выводы жесткие в отношении использования ископаемого топлива для автомобильного транспорта. Электрификация все еще потребует времени, так как глобальный парк автомобилей меняется медленно, но ближе к 2020-и она начнет распространяться на многие другие отрасли автомобильного транспорта. Мы видим реальную вероятность того, что глобальные продажи обычных легковых автомобилей уже прошли свой пик”, – заявил аналитик New Energy Finance Колин МакКеррачер.
Главной причиной тенденции электрификации в течение следующих 20 лет будет дальнейшее резкое сокращение расходов на аккумуляторные батареи.
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