Стало известно, когда "языковой закон" вступит в силу

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Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” (“языковой закон”) вступит в силу через два месяца после опубликования.
Соответствующая норма прописана в тексте документа.
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В переходных положениях указано, что “языковой закон” вступает в силу через два месяца после опубликования 16 мая 2019 года. В то же время некоторые нормы вступят в силу с отсрочкой.
В частности, в июле 2021 года вступят силу требования к уровню владения языком для получения гражданства Украины, которые определит Нацкомиссия по стандартам государственного языка, и, соответственно, норма об экзамене. Также на два года отсрочили выдачу сертификатов об уровне владения государственным языком топ-чиновникам, депутатам и т. д.
Кроме того, норма о том, что ВНО и вступительные экзамены будут сдаваться на украинском языке, вступит в силу 1 января 2030 года. Через 30 месяцев после вступления в силу “языкового закона” печатные СМИ обязаны выходить на украинском языке (через 60 месяцев для местных СМИ). Печать на других языках допускается при одновременном выпуске тиража на украинском языке в один день.
Через 18 месяцев после вступления “языкового закона” в силу предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты в сфере обслуживания обязаны перейти на государственный язык. Информация государственным языком может дублироваться на других языках. По просьбе клиента его обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.
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