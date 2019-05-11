Дефицит бюджета-2018 составил 59 млрд гривен (инфографика)

Комитет по вопросам бюджета принял к сведению отчет правительства о госбюджете за 2018 года и рекомендовал его к принятию Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины на своей странице в Facebook.

“После этого бюджетный цикл 2018 года будет завершен”, – говорится в сообщении.

В 2018 году дефицит бюджета составил 59 млрд гривен, что равно 1,7% от ВВП.

В целом доходы и расходы бюджета выросли почти на треть по сравнению с 2016 годом и составляют 928,1 млрд гривен и 985,9 млрд гривен соответственно.

На графике изображена динамика номинальной и реальной заработной платы в 2016-2018 годах с падением реальной заработной платы.

Минфин также предоставил возможность ознакомиться со всей информацией о бюджете-2018 .