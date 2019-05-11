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Сколько придется платить в мае за газ в разных областях (инфографика)

Сколько придется платить в мае за газ в разных областях (инфографика)

Нафтогаз на основании решения правительства снизил на май цену на газ, он обязан продавать компаниям посредникам-газсбытам, до 5990,00 грн тыс куб. м (без НДС), что на 245,51 грн тыс куб. м меньше цены, которая действовала в апреле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

С 1 мая, согласно решению НКРЭКУ, по всей территории Украины действует единый тариф на транспортировку газа, но у каждого облгаза – индивидуальный тариф на распределение газа.

Поэтому цены на газ для населения будут разными в каждом регионе и зависят от облгаза/горгаза, к которому подключен потребитель.

Ассоциация газового рынка Украины, которая объединяет облгазы и региональные сбытовые компании, опубликовала розничные цены по каждому региону.

Самые высокие розничные цены газа будут у потребителей, которые подключены к сетям:

  • ПАО «Николаевгаз» – 8432,93 грн/тыс.куб.м.
  • ООО «Газовик» (Винницкая обл.) – 8428,61 грн/тыс.куб.м.
  • ОАО «Ривнегаз» – 8426,93 грн/тыс.куб.м

А самые низкие для тех, кто подключен к сетям:

  • ПАО «Киевгаз» – 7810,61 грн/тыс.куб.м.
  • ОАО «Кременчуггаз» – 7820,53 грн/тыс.куб.м.
  • ОАО «Харьковгоргаз» – 7879,25 грн/тыс.куб.м.
По материалам Finance.UA
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