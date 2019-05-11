В Украине испытали детали новой ракеты Циклон-4

На государственном предприятии Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова прошли испытания деталей новой ракеты-носителя Циклон-4. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook в среду, 15 мая.

Отмечается, что на вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя Циклон-4 присутствовали представители канадской компании Maritime Launch Services Ltd, которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя.

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На Южмаше заявили, что испытания прошли успешно. В дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.

Семейство ракет-носителей Циклон – это транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов. Возможности ракеты Циклон-4 позволяют выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или их группы весом до 5500 кг.