В Херсоне планируют создать первый украинский плавучий космодром

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Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова» (Днипро) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.
Об этом сообщил генеральный директор Государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова» Сергей Войт.
«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине», – сказал Войт.
Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода «Паллада», на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Там готовы к сотрудничеству и партнерству.
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