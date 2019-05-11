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Компания WOG собирается обжаловать штраф АМКУ

Компания WOG собирается обжаловать штраф АМКУ

Компания WOG открестилась от обвинений Антимонопольного комитета в сговоре в сегменте торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом, за что она и еще несколько сетей АЗС были оштрафованы на 77 млн грн.

Об этом заявили в пресс-службе компании WOG.

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“Мы не согласны с инкриминируемым нарушением и предоставили АМКУ все доказательства для опровержения его позиции. Однако сегодня он отказал в удовлетворении этого ходатайства”, – говорится в сообщении.

По мнению представителей компании, это свидетельствует о том, что АМКУ не заинтересован в решении вопроса прямой ценовой политики.

“Сеть АЗК WOG это решение будет оспаривать”, – добавили в компании

По материалам ТСН
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