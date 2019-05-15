Украинец создал авто на водороде, потратив 400 долларов (видео)

Бензин и дизельное топливо регулярно растут в цене, и поэтому некоторые украинские автомобилисты переводят свои машины на автогаз. Есть и такие, которые обращаются к более экзотическим видам топлива. Например, один украинец оснастил своё авто водородной установкой.

Водородная установка расщепляет воду и подает водород в камеру сгорания вместе с бензином. В размещенном на YouTube видео довольно подробно показано, как всё это работает.

Следует отметить, что переоборудование авто на водород обошлось относительно недорого – всего около 12 тыс. грн.



Для многих украинских автовладельцев эта идея покажется заманчивой. Действительно, переоборудовать под водород – не очень дорого, зато потом получаешь неплохую экономию. Правда, пока не известно, насколько безопасна такая переделка автомобиля. Некоторые пользователи YouTube считают, что это изобретение взрывоопасно, да и вообще неэффективно.