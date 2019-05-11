Кто из заробитчан может получить иностранную пенсию

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Трудовые мигранты, работающие за рубежом, имеют право на получение иностранной пенсии.
Об этом сообщает “Сегодня“.
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Государство заключило 20 договоров о социальном обеспечении граждан Украины, которые трудятся за границей. Конечно, это касается тех мигрантов, которые работают по договору и платят налоги. Правда, соглашение для каждой страны разное, т.е. право на пенсию украинцы могут получить за отработанный период, или с зачислением трудового стажа в Украине. Необходимо уточнять, если между государствами нет никаких договоренностей, количество отработанных лет в другой стране не зачислят в общий стаж работы.
Кроме этого, необходимо иметь 25 лет страхового стажа. Ранее – 15 лет.
При условии недостаточного количество отработанных лет, пенсионные выплаты будут минимальными – 1497 гривен/месяц.
По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социсследований НАН Украины Лидии Ткаченко, при условии официального трудоустройства мигрантов из Украины, платящих налоги, Минсоцполитики и Министерство иностранных дел подписывают соглашение о социальном обеспечении и взаимном зачете стажа.
Страны, которые готовы выплачивать пенсионное содержание гражданам Украины за труд на их территории: Латвия, Литва, Испания, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Португалия, Польша.
Специалисты акцентируют внимание, что с каждой из этих стран подписано соглашение на разных условиях. Например, для получения в Польше необходимо отработать официально год. Правда, если украинцы трудятся на сезонных работах, то нужно уточнять у работодателя, платит ли он взносы. Как правило, сезонные работники не получают польские выплаты. Если взносы не платились, то и на пенсию нечего рассчитывать.
Необходимо проверять условия трудоустройства:
Для получения пенсионного содержания трудовым мигрантам необходимо подготовить такие документы:
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