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Кто из заробитчан может получить иностранную пенсию

Кто из заробитчан может получить иностранную пенсию

Трудовые мигранты, работающие за рубежом, имеют право на получение иностранной пенсии.

Об этом сообщает “Сегодня“.

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Государство заключило 20 договоров о социальном обеспечении граждан Украины, которые трудятся за границей. Конечно, это касается тех мигрантов, которые работают по договору и платят налоги. Правда, соглашение для каждой страны разное, т.е. право на пенсию украинцы могут получить за отработанный период, или с зачислением трудового стажа в Украине. Необходимо уточнять, если между государствами нет никаких договоренностей, количество отработанных лет в другой стране не зачислят в общий стаж работы.

Кроме этого, необходимо иметь 25 лет страхового стажа. Ранее – 15 лет.

При условии недостаточного количество отработанных лет, пенсионные выплаты будут минимальными – 1497 гривен/месяц.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социсследований НАН Украины Лидии Ткаченко, при условии официального трудоустройства мигрантов из Украины, платящих налоги, Минсоцполитики и Министерство иностранных дел подписывают соглашение о социальном обеспечении и взаимном зачете стажа.

Страны, которые готовы выплачивать пенсионное содержание гражданам Украины за труд на их территории: Латвия, Литва, Испания, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Португалия, Польша.

Специалисты акцентируют внимание, что с каждой из этих стран подписано соглашение на разных условиях. Например, для получения в Польше необходимо отработать официально год. Правда, если украинцы трудятся на сезонных работах, то нужно уточнять у работодателя, платит ли он взносы. Как правило, сезонные работники не получают польские выплаты. Если взносы не платились, то и на пенсию нечего рассчитывать.

Необходимо проверять условия трудоустройства:

  • официальное оформление;
  • наличие соглашения между государствами;
  • ежемесячное отчисление работодателем налогов и взносов.

Для получения пенсионного содержания трудовым мигрантам необходимо подготовить такие документы:

  • копия контракта;
  • копия разрешения на работу в государстве трудоустройства;
  • документ о подтверждении уплат страховых и пенсионных выплат в государстве трудоустройства;
  • заявление в Пенсионный фонд.
По материалам Сегодня
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