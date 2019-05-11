У Зеленского рассказали, как можно выплатить компенсацию за ПриватБанк

Эксперт по банковской деятельности команды Владимира Зеленского Виктория Страхова рассказала о варианте с взаимозачетом “национализированных денег” экс-владельцев ПриватБанка и непогашенных кредитов, выданных их же компаниям.

Об этом она рассказала в программе “Вот оно как”.

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По такому взаимозачету Коломойский “еще может остаться должен банку”, отметила Страхова.

Она предполагает, что размер желаемой компенсации в 2 млрд долларов, озвученный Коломойским, мог быть сформирован как сумма двух показателей – капитала банка на время национализации и обязательств банка перед связанными лицами на 29,4 млрд гривен (около 1,1 млрд долларов), принудительно конвертированных по процедуре bail-in.

“По моему мнению, капитал банка, который там был, это 21 миллиард гривен. По текущему курсу – это немножко меньше одного миллиарда долларов. И второй вопрос – это то bail-in, который состоялся, средства вкладчиков, которые были списаны. 29 миллиардов фактически были списаны. Это определенная часть еще с того может быть”, – отметила Страхова.

При этом Страхова вспомнила, что во время национализации Игорь Коломойский признавал кредиты связанным с ним компаниям на сумму около 60 млрд грн.

“Насколько я понимаю, он где-то соглашался до 60 миллиардов”, – отметила участница переговоров по национализации.

Таким образом, в результате “взаимозачета”, по логике расчетов Страховой, компании Коломойского могут остаться должны “Привату” около 10 млрд грн.

“Мы только говорим: “Он просит 2 миллиарда (долларов – ред.)”, но мы-то забываем, что все же кредиты определенные компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны – зачислите”, – предлагает Страхова.

Этот сценарий, отметила Страхова, – пока только ее собственная точка зрения.

Виктория Страхова представляла правительственную сторону во время национализации ПриватБанка (была проектным менеджером реформ финансового сектора).

После национализации работала корпоративным секретарем уже государственного ПриватБанка (до 2017 года).

В 2019 году оказалась в экспертной команде Владимира Зеленского.

Отмечает, что не общалась с Игорем Коломойским с 2016 года.