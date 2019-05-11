"Приватовцы" не оспаривают взыскания Нацбанком их недвижимости в Крыму

Из данных госреестра судебных решений следует, что “приватовские” структуры не подают апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции, которыми были удовлетворены иски НБУ о взыскании с “приватовцев” их крымской недвижимости в счет погашения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

При этом как минимум большую часть этого недвижимого имущества в Крыму захватили российские оккупанты и местные коллаборационисты после аннексии украинского полуострова Россией в 2014 году, после чего в 2018 году “приватовцы” уже получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) о взыскании с РФ 139 млн долл компенсации.

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Едва ли не единственное, что делают “приватовские” компании – это оспаривают действия госисполнителей в случаях, если те в исполнительных документах (в т.ч. об аресте имущества) указывают задолженность не в пределах стоимости недвижимости, а в размере всего долга ПриватБанка по тому или иному кредитному договору с Нацбанком.

Такое поведение “приватовских” компаний в указанных “крымских” историях судебного противостояния с НБУ принципиально отличается от “материковых” споров, где “приватовцы” не просто оспаривают судебные решения, принятые в пользу НБУ о взыскании их активов: еще с 2017 года “приватовские” фирмы активно пытаются играть на опережение и контратакуют Нацбанк с тем, чтобы избавиться на материковой части Украины от залоговых/поручительных обязательств по рефинансовым долгам Приватбанка.

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Согласно отчетности ПриватБанка, на 01.04.2019 его долг перед НБУ по кредитам рефинансирования составил 9,3 млрд грн (тогда как на начало 2017 года – то есть фактически сразу после национализации – 18 млрд грн).