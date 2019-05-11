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Смартфоны Nokia с поддержкой 5G появятся в 2020 году

Смартфоны Nokia с поддержкой 5G появятся в 2020 году

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, заключила лицензионное соглашение с Qualcomm, одним из крупнейших в мире поставщиков чипов для мобильных устройств.

По условиям договора, HMD Global сможет использовать запатентованные технологии Qualcomm в своих аппаратах с поддержкой мобильной связи третьего (3G), четвёртого (4G) и пятого (5G) поколений.

Сетевые источники отмечают, что в разработке уже находятся смартфоны Nokia с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Правда, такие аппараты выйдут на коммерческий рынок, скорее всего, не ранее следующего года.

Иными словами, компания HMD Global не намерена спешить с выпуском 5G-устройств. Такой подход позволит выйти на рынок в оптимальное время, а также предложить смартфоны с поддержкой 5G по конкурентоспособной цене. Стоимость первых 5G-аппаратов Nokia, как ожидается, окажется на уровне 700 долларов США.

По прогнозам Strategy Analytics, на 5G-аппараты в 2019 году придётся менее 1 % в общем объёме поставок смартфонов. В начале следующего десятилетия рынок 5G-смартфонов ожидает стремительное развитие. В результате, в 2025-м годовой объём продаж таких аппаратов может достичь 1 млрд штук.

По материалам 3dnews.ru
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