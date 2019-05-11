Google анонсировала новую операционную систему на замену Android

После нескольких лет слухов о том, что операционная система Fuchsia OS заменит собой Android, причем полностью и на всех классах устройств, такие сведения были подтверждены официальным источником.

В рамках конференции I/O 2019 в США сотрудник Google Хироши Локхаймер сообщил о том, что у «зеленого робота» на самом деле нет никакого будущего, а чтобы его заменить, в настоящее время «поисковой гигант» создает операционную систему будущего, которая окажется лучше старой во всех отношениях.

Было отмечено, что у Google много внутренних проектов, над которыми работают тысячи сотрудников по всему миру, но проект Fuchsia OS является одним из самых перспективных. Связано это с тем, что он представляет из себя «инвестиции в будущее».

По мнению руководства «поискового гиганта», новая операционная система сможет объединить вокруг себя множество различных электронных устройств, в том числе смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, сервера и многие другие гаджеты, вплоть до транспортных средств. С прицелом на это и создается операционная система Fuchsia OS, которая уже существует в ранней альфа-версии.

Хоть Хироши Локхаймер не один раз и подчеркивал, что в рамках новой платформы Google в первую очередь изучает и тестирует новые технологии, но при этом нет никаких сомнений в том, что данная ОС заменит собой Android и Chrome OS, то есть две ключевых операционных системы от «поискового гиганта».

Впрочем, есть один большой нюанс. Дело в том, что первые смартфоны и другие гаджеты на базе новейшего программного обеспечения могут начать выпускаться лишь в 2021 году.

Новая платформа построена на базе ядра Mint, причем его создали с нуля, в отличие от ядра Linux, которое в настоящее время используется не только в «зеленом роботе», но еще и в настольной Chrome OS для ноутбуков. Осталось только дождаться релиз финальной стабильной версии новой платформы, чтобы ее можно было полноценно протестировать и оценить.