Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Читайте также: В апреле денежная база выросла до 437 млрд гривен

С начала года чистые резервы выросли на 3,1% с 9,644 млрд долларов. Официальные резервные активы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 20,633 млрд долларов до 20,524 млрд долларов. С начала года они сократились на 1,4% с 20,82 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в апреле сократились на 0,5% с 10,640 млрд долларов до 10,581 млрд долларов, с начала года они сократились на 5,3% с 11,176 млрд долларов, а в 2018 году – сократились на 7,9%. В 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.