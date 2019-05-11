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Заробитчане в прошлом году перевели в Украину более 14 млрд долларов

Заробитчане в прошлом году перевели в Украину более 14 млрд долларов

В 2018 году трудовые мигранты перевели в Украину 14,39 млрд долларов. По количеству переведенных денег Украина занимает 12-е место в мире и является лидером по объему переводов в своем регионе – Европе и Центральной Азии, сообщает “Сегодня”.

“Украина, крупнейший получатель денежных переводов в регионе, получила новый рекорд в размере 14 миллиардов долларов в 2018 году, что на 19% больше, чем в 2017-м. Этот всплеск в Украине отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, а также рост спроса в соседних странах на работников-мигрантов”, – говорится в информационном сообщении Всемирного банка.

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12-е место среди 241 государства, где Всемирный банк мониторил движение денег через границу, и лидерство в регионе по суммам перевода служит аргументом того, что трудовая миграция в Украине – явление более масштабное, чем во многих других странах мира.

По итогам прошлого года деньги, которые зашли в Украину как переводы от трудовых мигрантов, в сумме составляли 11,4% ВВП страны. По этому показателю Украина заняла всего лишь 25-е место среди всех стран.

По материалам Сегодня
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