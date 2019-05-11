В Google Chrome изменят поведение кнопки «Назад»

Будучи браузером номер один в мире, Chrome постоянно развивается, а сама компания Google всё время ищет способы повышения удобства эксплуатации программы. Также растёт уровень безопасности и производительности приложения на всех платформах. А недавно компания начала работать над новой функцией, которая не позволит веб-сайтам блокировать кнопку «Назад».

Как известно, есть страницы, которые делают кнопку возврата в браузере практически бесполезной. Суть в том, что браузеры принудительно задерживают пользователей на сайте, блокируя действие кнопки «Назад». При этом используется перенаправление или манипуляции с историей посещённых сайтов.

Это работает так: при нажатии кнопки «Назад» сайт проверяет историю просмотров и загружает тот же сайт, который был уже открыт. В коммите на эту тему говорится, что таким образом сайты обманывают пользователей, что вызывает раздражение последних.

В компании анонсировали новое поведение кнопки «Назад». Оно подразумевает пропуск тех страниц, которые принудительно добавляют записи в историю браузера или перенаправляют в автоматическом режиме на другие страницы. Проще говоря, такие сайты больше не смогут задерживать пользователя и не потребуют обязательного закрытия вкладки. При этом нововведение повлияет только на пользовательский интерфейс кнопки «Назад», а не на API history.back / forward.

Эта функция всё ещё находится в разработке и в будущем станет доступна на всех платформах, включая Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android и iOS. Правда, пока не уточняется, когда она заработает. Вероятнее всего, речь идёт о будущей сборке Chrome.