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На крыше Нотр-Дама могут установить солнечные панели

На крыше Нотр-Дама могут установить солнечные панели

Парижская архитектурная компания Vincent Callebaut Architectures представила проект новой крыши для собора Нотр-Дам. Если проект будет утвержден, крыша собора сможет питать электроэнергией целый квартал Парижа.

По замыслу архитекторов в крышу встроят панели для сбора солнечной энергии. Благодаря этому удастся обеспечить энергией сам собор, а также предоставлять ее соседним зданиям.

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Дизайн с использованием стеклянных панелей в форме бриллиантов позволит хранить солнечную энергию в водородных отсеках. Крыша также предусматривает место, где можно выращивать фрукты и овощи для бедных.

Стеклянные части потолка будут пропускать больше света внутрь собора. Это уже вызвало замечания СМИ, которые указывают, что свет может сделать менее заметными исторические витражи собора.

По материалам EcoTown
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