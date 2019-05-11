На крыше Нотр-Дама могут установить солнечные панели

Парижская архитектурная компания Vincent Callebaut Architectures представила проект новой крыши для собора Нотр-Дам. Если проект будет утвержден, крыша собора сможет питать электроэнергией целый квартал Парижа.

По замыслу архитекторов в крышу встроят панели для сбора солнечной энергии. Благодаря этому удастся обеспечить энергией сам собор, а также предоставлять ее соседним зданиям.

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Дизайн с использованием стеклянных панелей в форме бриллиантов позволит хранить солнечную энергию в водородных отсеках. Крыша также предусматривает место, где можно выращивать фрукты и овощи для бедных.

Стеклянные части потолка будут пропускать больше света внутрь собора. Это уже вызвало замечания СМИ, которые указывают, что свет может сделать менее заметными исторические витражи собора.