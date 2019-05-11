Эксперты объяснили резкий рост Bitcoin в 2019 году

12 мая Bitcoin вырос в цене до более 7 тысяч долларов впервые в 2019 году и продолжает удерживать свои показатели. За несколько дней криптовалюта подорожала почти на 2 тысячи долларов.

Об этом свидетельствует информация CoinMarketCap.

Эксперт Forbes связывает такую ​​ситуацию с улучшением настроений по биткоину и криптовалюте. Новый индекс относительной силы (RSI) Bitcoin, применяемый для определения динамики цен на активы, демонстрирует максимальное значение с 2018 года. Именно тогда криптовалюта достигла наивысшего курса.

Аналитики указали главные причины роста Bitcoin:

Слухи о запуске компанией Facebook собственной криптовалюты.

Новые технические решения на рынке.

Аккумуляция криптовалюты в течение всего 2019 года.

Владельцы отказываются продавать биткоины, а покупатели дольше удерживают свои активы.

Крупные собственники перешли в разряд чистых покупателей (покупают больше, чем продают), а не продавцов.

До того Bitcoin официально установил исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за 10 лет своего существования. По состоянию на 2 февраля 2018 года, обвал криптовалюты продолжался уже 411 день подряд. А 19 ноября курс Bitcoin обвалился до минимальных значений за 2018 год – ниже 5000 долларов за единицу. Остальные криптовалюты тоже дешевели, Ethereum упал на 12%, Litecoin – на 11%.