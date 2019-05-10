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В Украине зарегистрировано более 845 электрокаров Tesla

В Украине зарегистрировано более 845 электрокаров Tesla

В Украине зарегистрировано более 840 электрокаров марки Tesla.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел в ответ на информационный запрос УНН.

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Так, согласно сведениям Единого государственного реестра транспортных средств по состоянию на 8 мая 2019 на территории Украины зарегистрировано 845 электрокаров марки Tesla.

Больше всего их зарегистрировано в Киеве – 320, также большое количество зарегистрировано в Киевской – 76, Харьковской – 69, Днепропетровской – 56 и Львовской – 45 – областях.

Меньше электрокаров Tesla зарегистрировано в Крыму – всего один автомобиль, в Черновицкой и Луганской областях – по 2 и Сумской области – 3 авто.

По материалам УНН
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