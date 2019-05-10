В Украине упало производство автотранспорта почти на 80%

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По предварительным данным Укравтопрома, количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в апреле составило 139 единиц.
От апрельского результата годичной давности украинский автопром отстал почти на 80 %.
Об этом сообщает “Укравтопром”.
Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на 87% относительно апреля 2018 года – 79 шт.
Вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии «Еврокар».
Апрельское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 1 авто, что на 83% меньше, чем годом ранее.
В то же время, автобусное производство выросло всего на 5 шт. – до 59 ед.
Всего с начала года в Украине было изготовлено 1880 ед. автотранспортных средств или на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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