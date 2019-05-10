В Евросоюзе ограничили стоимость телефонных звонков и SMS

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В странах Европейского союза с 15 мая вводится новая максимальная цена для всех международных звонков и SMS в пределах ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.
Как отмечается в сообщении, абоненты, звонящие из своей страны в другую страну ЕС, будут платить максимальную сумму 19 евроцентов за минуту (+ НДС) и 6 евроцентов за SMS-сообщение (+ НДС).
Новые правила международных звонков устраняют значительные расхождения в ценах, которые ранее были между государствами-членами. В среднем стандартная цена на фиксированный или мобильный звонок внутри ЕС была в три раза выше стандартной цены на внутренний звонок, а стандартная цена SMS-сообщения внутри ЕС более чем в два раза выше, чем на внутренний.
После отмены платы за роуминг в июне 2017 года новые ценовые ограничения на международные звонки и SMS в ЕС являются частью пересмотра правил в масштабах ЕС, отметили в Еврокомисии.
Исследование Eurobarometer по международным звонкам показывает, что в прошлом месяце четверо из десяти респондентов (42%) связывались с кем-то в другой стране ЕС. 26% респондентов сказали, что они использовали стационарный, мобильный телефон или SMS, чтобы связаться с кем-то в другой стране ЕС.
Правила будут применяться во всех 28 странах ЕС с 15 мая, а в скором времени также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Максимальная цена ограничена только для личного использования, то есть для частных клиентов. Бизнес-клиенты исключены из этого ценового регулирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6733 20
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта10 ч. назад - 2037 15
Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом8 ч. назад - 207 4
В Microsoft Word встроят ИИВчера, 23:00 - 439 2
В ЕС назвали главную экономическую задачу Зеленского5 ч. назад - 1195 2
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6733 20
Эксперты прогнозируют укрепление гривны12 ч. назад - 4099
Самая дешевая и самая дорогая киевская квартира, которую продали в апрелеВчера, 20:00 - 3597 1
Застройщиков заставят остановить ветер в жилых кварталах8 ч. назад - 2550
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта10 ч. назад - 2037 15
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 1287
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 551
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2183 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1745
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1820 7