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Киев до лета отключат от горячей воды

Киев до лета отключат от горячей воды

С 13-14 мая КП “Киевтеплоэнерго” будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточниках.

Горячего водоснабжения временно будет у потребителей сразу 7 районов, сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.

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С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике “СТ-2”. Поэтому услуги по централизованному снабжению горячей водой временно будут отсутствовать с 13 по 27 мая в Оболонском и Подольском районах.

С 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК “Молодь”, “СТ-1” и “ТЭЦ-5”. Поэтому горячее водоснабжение будет отсутствовать с 14 по 28 мая в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

По материалам Газета по-Украински
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