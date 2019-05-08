Что делать, если вместо горячей воды – холодная или нет счетчика

По закону поставщик коммунальной услуги сам должен производить пересчет на случай, если, к примеру, вместо горячей воды по какой-то причине подается холодная. Кабинет Министров утвердил качественные характеристики коммунальной услуги. Если они нарушаются, необходимо заполнить заявление и отправить его в компанию. Там должны проверить информацию, написать акт и пересчитать суммы в платежках.

“Нормативная температура воды – от 50 до 75 градусов. При понижении на каждые пять градусов снижается размер тарифа. То есть при температуре в 45-49 градусов – 90% тарифа, от 40 до 44 градусов – 70%. Если “летняя вода” (до 40 градусов), то за нее нужно платить по тарифу холодной”, – напоминает Денис Колядов.

Когда отключают горячую воду и нет счетчика, проблем возникнуть не должно. Но если вы платите по нормативу потребления и у вас отключили горячую воду, в конце месяца необходимо проследить, что сумма в платежке снизилась пропорционально количеству дней без воды.

“У нас люди очень редко пытаются защищать свои права. Чаще всего просто все заканчивается звонками на горячую линию. Но если ваши права нарушены, обязательно в письменном виде обращайтесь к поставщику. Все они получают лицензии, можно обратиться к регулятору – Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, на горячую линию в Кабинет Министров, в органы местной власти. Если все это не сработает – нужно обращаться в суд”, – советует Александр Плахотник.