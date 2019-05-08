В Китае прокомментировали повышение пошлин Трампом

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая. Вице-премьер Лю Хэ сказал, что Китай и Соединенные Штаты договорились о проведении торговых переговоров в Пекине после повышения пошлин на китайские товары еще на 300 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также: США повысили до 25% пошлины на китайский импорт

Лю Хэ выразил сдержанный оптимизм при достижении соглашения, но сказал, что есть “принципиальные вопросы”, по которым Китай не отступит.

“Переговоры не прерваны”, – сказал Лю, главный представитель Китая на переговорах.

“Наоборот, я думаю, что небольшие неудачи нормальны и неизбежны в ходе переговоров двух стран. Заглядывая вперед, мы по-прежнему осторожно оптимистичны”, – сказал Лю.

Китай решительно выступает против недавнего повышения тарифов в США, и, как нация, страна должна ответить на это, сказал Лю небольшой группе китайских журналистов в видеоролике.

“Сейчас обе стороны достигли взаимопонимания во многих отношениях, но, честно говоря, есть и различия. Мы считаем, что эти различия важны по принципиальным вопросам. Мы абсолютно не можем идти на уступки по таким принципиальным вопросам”, – сказал он.

Он добавил, что переговоры продолжатся в Пекине, но не сообщил каких-либо подробностей.