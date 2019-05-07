Раде предлагают упростить трудоустройство иностранцев

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10272 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по преодолению и предупреждению негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев за границу”.
Проект закона обнародован на сайте Верховной Рады.
Читайте также: В каких странах выгодно работать украинцам
“Целью законопроекта является преодоление и предупреждение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев за границу и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине путем нормирования работы компаний, осуществляющих трудоустройство украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил трудоустройства в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства”, – говорится в пояснительной записке к документу.
Для этого предлагается запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства с потенциального соискателя за трудоустройство за границу, ввести административную ответственность за нарушение такими компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.
Также авторы предлагают определить уровни и конкурентные условия для работодателя по выбору работника через упрощение процедур и правил трудоустройства в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства.
Этого предлагается достичь путем введения права работодателя осуществлять найм иностранцев и лиц без гражданства после получения разрешения на применение труда таких лиц, отменив требование к минимальной заработной плате таких работников, благодаря передаче полномочия по выдаче и продлению действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства территориальным органам центрального органа, реализующего государственную политику в сферах иммиграции (Государственная миграционная служба Украины).
Предполагается также упростить процедуру выдачи разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, унифицировать и снизить стоимость получения разрешения на использование труда таких лиц до одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных законом на 1 января календарного года, и отмена платы для продления действия разрешения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать8 ч. назад - 13073 11
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ6 ч. назад - 2510 6
Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине9 ч. назад - 1330 4
Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)56 мин. назад - 402 2
Коломойский выступил за сохранение Смолия главой Нацбанка3 ч. назад - 455 2
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать8 ч. назад - 13073 11
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского7 ч. назад - 4754 1
Suzuki показала авто за 4200 долларовВчера, 22:00 - 4237
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ6 ч. назад - 2510 6
Украинские ценные бумаги принесли их владельцам 53,8% годовых - экспертВчера, 19:00 - 1873
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее2 ч. назад - 73
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеВчера, 10:01 - 1214 1
Google представила новый Android (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 1185
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1141 3
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 363