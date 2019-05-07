Раде предлагают упростить трудоустройство иностранцев

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10272 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по преодолению и предупреждению негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев за границу”.

Проект закона обнародован на сайте Верховной Рады.

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“Целью законопроекта является преодоление и предупреждение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев за границу и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине путем нормирования работы компаний, осуществляющих трудоустройство украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил трудоустройства в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Для этого предлагается запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства с потенциального соискателя за трудоустройство за границу, ввести административную ответственность за нарушение такими компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

Также авторы предлагают определить уровни и конкурентные условия для работодателя по выбору работника через упрощение процедур и правил трудоустройства в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства.

Этого предлагается достичь путем введения права работодателя осуществлять найм иностранцев и лиц без гражданства после получения разрешения на применение труда таких лиц, отменив требование к минимальной заработной плате таких работников, благодаря передаче полномочия по выдаче и продлению действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства территориальным органам центрального органа, реализующего государственную политику в сферах иммиграции (Государственная миграционная служба Украины).

Предполагается также упростить процедуру выдачи разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, унифицировать и снизить стоимость получения разрешения на использование труда таких лиц до одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных законом на 1 января календарного года, и отмена платы для продления действия разрешения.