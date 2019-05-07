Выплаты от "Нафтогаза" составляют 16,5% от доходов госбюджета

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Поступления от группы “Нафтогаз” составили более 16,5% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2019 – говорится в сообщении пресс-службы “Нафтогаза”.
Как сообщается в оперативных данных компании, за январь – апрель 2019 “Нафтогаз” заплатил в государственный бюджет около 37,2 млрд грн налогов и сборов.
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“Группа “Нафтогаз” остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По итогам 2018 фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составит 137,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.
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