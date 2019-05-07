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Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее

Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее

Первоначально ученые проводили исследования неэффективности метода индуцирования плюрипотентности клетки, в рамках которого одну клетку трансформировали в стволовую. Она уже после могла изменяться в зависимости от целей. Этот способ позволял завершить процесс трансформации только пяти клеткам из 100.

Во время изучения недостатков этого способа ученые неожиданно открыли, что процесс перепрограммирования клеток не обязательно проводить поэтапно. Все предыдущие годы ученые считали, что процесс перетрансформации клетки необходимо проводить этапами, один за другим отключая гены в клетках.

Оказалось, что у некоторых клеток можно активировать свойства плюрипотентности, не отключая их предыдущие свойства. В результате исследования ученые создали «коктейль» из клеток кожи, которые, не переставая быть ими, начали превращаться в клетки сердца.

Это позволит во много раз ускорить процесс перепрограммирования клеток и повысит возможность их удачной трансформации на 40%.

Ранее ученым из Еврейского университета в Иерусалиме впервые удалось синтезировать все три типа стволовых клеток, из которых состоит эмбрион человека на ранней стадии развития.

По материалам hightech.fm
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