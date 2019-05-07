Госдолг Японии превысил $10 триллионов

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Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019) составляет почти 1103,4 триллиона иен (более $10 триллионов).
Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении министерства финансов страны.
“Сумма японского государственного долга достигла самых высоких размеров за всю историю страны. Она выросла почти на 141 млрд долларов с последнего дня предыдущего финансового года”, – говорится в сообщении телеканала NHK.
Отмечается, что госдолг Японии более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Это худший показатель среди членов “Группы семи”, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.
Главная причина роста японского госдолга – увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения.
Правительство не может покрывать потребности только путем налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, которые пользуются стабильным спросом и считаются надежным финансовым инструментом. В настоящее время на лиц старше 65 лет приходится уже более 28% населения Японии.
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