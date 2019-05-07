Мировые трейдеры не могут избавиться от "грязной" российской нефти - СМИ

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Международные торговые компании Vitol, Glencore и Trafigura не могут избавиться от загрязненной российской нефти, поскольку конечные потребители отказываются ее принимать, опасаясь за сохранность своего оборудования.
Как минимум десять танкеров с суммарным объемом около 1 млн тонн нефти Urals находятся в разных точках Европы в поисках новых покупателей после того, как традиционные потребители – Eni, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, PKN и Repsol – отказались принимать загрязненную нефть.
Издание приводит комментарий представителя одного из крупнейших покупателей российской нефти, который напомнил, что правительство РФ обещало, что проблему быстро решат, “но ничего до сих пор не произошло”. Он назвал это “катастрофой и большим ударом по имиджу России как надежного поставщика”.
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