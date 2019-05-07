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США повысили до 25% пошлины на китайский импорт

США повысили до 25% пошлины на китайский импорт

Анонсированное президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин до 25 процентов с 10 процентов на импорт товаров из Китая на сумму 200 миллиардов долларов вступило в силу 10 мая, Пекин заявил, что нанесет ответный удар.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство торговли Китая заявило, что “глубоко сожалеет” о решении США, добавив, что Пекин предпримет необходимые контрмеры, при этом не уточнив, о чем идет речь.

США пошли на повышение пошлин на фоне продолжения переговоров с Китаем в попытке спасения торгового соглашения между двумя крупными экономиками мира. Вице-премьер Китая Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели в четверг 90-минутный разговор и рассчитывали возобновить переговоры в пятницу.

Министерство торговли Китая заявило о продолжении переговоров и что оно “надеется, что Соединенные Штаты смогут пойти навстречу Китаю, приложить совместные усилия и решить вопрос путем сотрудничества и консультаций”.

По материалам УНН
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