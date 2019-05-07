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Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)

Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)

В 2019 году средняя заработная плата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 000 евро – около 3,6 тысячи евро в месяц.

Об этом со ссылкой на онлайн-портал StepStone, который ежегодно проводит крупномасштабное исследование рынка труда и составляет доклад о зарплате, сообщает DeutscheWelle.

В самой выгодной финансовой ситуации, утверждают эксперты, находятся специалисты среднего звена. Они получают в среднем 58 000 евро в год до уплаты налогов.

“Это результат труда, который они инвестировали в свое профобучение, а также награда за то, что они взяли на себя повышенную ответственность – у такого работника в подчинении находятся другие специалисты”, – отмечают эксперты. Из всех рабочих самая высокая зарплата у электротехника.

Также в списке самых высокооплачиваемых рабочих профессий – слесарь-мехатроник, специалист по электронике, токарь, механик-инструментальщик, технолог-монтажник, машинист, слесарь-механик, каменщик.

Машинист в Германии в среднем получает 43 600 евро.

К рабочим с низким уровнем зарплат можно отнести садовода – 32000 евро.

По материалам Економічна Правда
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