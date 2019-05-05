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Украина вводит безвиз с еще одной страной

Украина вводит безвиз с еще одной страной

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.

“Одобрить проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований”, – говорится в постановлении.

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Таким образом, граждане Украины смогут посещать Доминику без виз не более 90 дней в течение 180-дневного срока. Если срок пребывания превышает 90 дней, независимо от целей поездки, виза остается обязательной.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко должна подписать соглашение.

По материалам УНН
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