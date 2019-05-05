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МВФ назвал пять стран с самыми высокими энергетическими субсидиями

МВФ назвал пять стран с самыми высокими энергетическими субсидиями

Больше всего на энергетические субсидии в 2015 году потратил Китай (1,4 трлн долл.), за ним следуют США (649 млрд долл.), тройку лидеров замыкает Россия (551 млрд долл.). Далее идут Европейский Союз (289 млрд) и Индия (209 млрд).

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Субсидии государств на ископаемое топливо остаются на высоком уровне и за 2015 год глобально составляли 4,7 трлн долл. (или 6,3% мирового ВВП).

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МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2019, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до 5,2 трлн долл. (или 6,5% ВВП).

По материалам УНН
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